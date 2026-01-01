Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марилу Марини
Marilú Marini
Марилу Марини
Марилу Марини
Marilú Marini
Дата рождения
15 июня 1945
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Буэнос-Айрес, Аргентина
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.0
Восстание
(2011)
6.6
Лимонный пирог с маком
(2021)
6.2
27 ночей
(2025)
Фильмография Марилу Марини
6.3
27 ночей
27 noches
комедия, драма
2025, Аргентина
6.6
Лимонный пирог с маком
Pan de limón con semillas de amapola
драма, мелодрама
2021, Люксембург / Испания
7
Восстание
La sublevación
2011, Бразилия / Аргентина
