Marilú Marini
Kinoafisha
Persons
Marilú Marini
Date of Birth
15 June 1945
Age
80 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress
Popular Films
7.0
La sublevación
(2011)
6.6
Lemon and Poppy Seed Cake
(2021)
6.2
27 Nights
(2025)
Filmography
Genre
All
Comedy
Drama
Romantic
Year
All
2025
2021
2011
All
3
Films
3
Actress
3
6.3
27 Nights
27 noches
Comedy, Drama
2025, Argentina
6.6
Lemon and Poppy Seed Cake
Pan de limón con semillas de amapola
Drama, Romantic
2021, Luxembourg / Spain
7
La sublevación
La sublevación
2011, Brazil / Argentina
