Marilú Marini

Date of Birth
15 June 1945
Age
80 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Filmography

Genre
Year
27 Nights 6.3
27 Nights 27 noches
Comedy, Drama 2025, Argentina
Lemon and Poppy Seed Cake 6.6
Lemon and Poppy Seed Cake Pan de limón con semillas de amapola
Drama, Romantic 2021, Luxembourg / Spain
La sublevación 7
La sublevación La sublevación
2011, Brazil / Argentina
