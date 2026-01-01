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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Джереми Дэвис
Награды
Награды и номинации Джереми Дэвиса
Jeremy Davies
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Награды
Награды и номинации Джереми Дэвиса
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
Best Performer
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 1999
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
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