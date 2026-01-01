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Фильмография
Эшлинн Йенни
Ashlynn Yennie
Киноафиша
Персоны
Эшлинн Йенни
Эшлинн Йенни
Ashlynn Yennie
Дата рождения
15 мая 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
6.1
Человеческая многоножка
(2009)
5.5
Подчинение
(2016)
4.4
Человеческая многоножка 2
(2011)
Фильмография Эшлинн Йенни
5.5
Подчинение
мелодрама, детектив, мини-сериал
2016, США
4.4
Человеческая многоножка 2
The Human Centipede II (Full Sequence)
ужасы
2011, США / Великобритания / Нидерланды
Смотреть трейлер
6.1
Человеческая многоножка
The Human Centipede
ужасы, драма
2009, Великобритания / Нидерланды
Смотреть трейлер
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