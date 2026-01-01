Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Акихиро Китамура
Akihiro Kitamura
Киноафиша
Персоны
Акихиро Китамура
Акихиро Китамура
Akihiro Kitamura
Дата рождения
25 марта 1979
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой боевиков, Фантастический герой, Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.1
Человеческая многоножка
(2009)
5.7
Девушка-львица
(2023)
Фильмография Акихиро Китамура
Жанр
Все
Боевик
Драма
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2023
2009
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
5.7
Девушка-львица
Lion-Girl
боевик, фантастика
2023, Япония
Смотреть трейлер
6.1
Человеческая многоножка
The Human Centipede
ужасы, драма
2009, Великобритания / Нидерланды
Смотреть трейлер
