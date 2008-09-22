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Киноафиша Сериалы Галина

Галина (2008 - 2008)

Galina 18+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 53 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 7 часов 4 минуты

О чем сериал

Рассказ об удивительной судьбе дочери Брежнева, «принцессы СССР». Бурные романы, многочисленные мужья, страсть к драгоценностям и дорогим автомобилям – ее жизнь была полна роскоши и блеска, но была ли она счастливой?

Галина Брежнева, дочь всесильного генсека СССР, всегда приносила отцу много переживаний. Галина страдала алкоголизмом и вела бурную личную жизнь, которая быстро становилась достоянием общественности – женщина любила роскошь, была замужем несколько раз и крутила скандальные романы. Несмотря на свои разрушительные привычки, Галина оставалась интеллигентной, умной женщиной, которая ценила культуру, искусство и красоту. Была ли она счастлива на самом деле? Что думала о своей судьбе? В конце девяностых Галина оказывается в психиатрической лечебнице. Покинутая и одинокая женщина вспоминает свою жизнь с самого детства и пытается понять, где и когда она свернула не туда.

В ролях
В ролях
Людмила Нильская
Людмила Нильская
Елена Плаксина
Елена Плаксина
Василий Бочкарев
Василий Бочкарев
Владимир Голованов
Владимир Голованов
Людмила Дребнёва
Валерий Афанасьев
Валерий Афанасьев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Сезоны
Галина - Сезон 1 Сезон 1
2008, 8 эпизодов
 
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