Рассказ об удивительной судьбе дочери Брежнева, «принцессы СССР». Бурные романы, многочисленные мужья, страсть к драгоценностям и дорогим автомобилям – ее жизнь была полна роскоши и блеска, но была ли она счастливой?

Галина Брежнева, дочь всесильного генсека СССР, всегда приносила отцу много переживаний. Галина страдала алкоголизмом и вела бурную личную жизнь, которая быстро становилась достоянием общественности – женщина любила роскошь, была замужем несколько раз и крутила скандальные романы. Несмотря на свои разрушительные привычки, Галина оставалась интеллигентной, умной женщиной, которая ценила культуру, искусство и красоту. Была ли она счастлива на самом деле? Что думала о своей судьбе? В конце девяностых Галина оказывается в психиатрической лечебнице. Покинутая и одинокая женщина вспоминает свою жизнь с самого детства и пытается понять, где и когда она свернула не туда.