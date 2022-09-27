От кумира миллионов до уборщицы: как живет сбежавшая из России звезда «Государственной границы»

Во время жизни в Америке актриса столкнулась с нищетой и одиночеством.

В восьмидесятые годы красавица Людмила Нильская была одной из самых популярных актрис страны, роли которой в фильмах «Государственная граница», «Петровка, 38», «Где находится нофелет?» и других надолго запомнились зрителям. Но, когда распался СССР и грянул экономический кризис, муж предложил ей уехать в Америку.

За океаном Людмила Валерьевна прожила почти 10 лет, но счастья так и не нашла: открытая вместе с мужем автомастерская начала приносить убытки, и, чтобы выжить, артистке пришлось перепробовать очень много работ — тестировщик компьютерных программ, соцработник, уборщица и т.д.

В один прекрасный день Нильская узнала, что в Москве у мужа есть другая женщина, и после развода приняла решение вернуться на родину вместе с сыном. Продав холодильник, они на вырученные деньги в 2003 году вернулись в Россию. И здесь оказалось, что Нильскую все еще любят и ценят как поклонники, так и коллеги.

Сейчас 65-летняя Людмила Валерьевна вновь востребована и в театре, и в кино. А за яркое исполнение роли дочери советского генсека Галины Брежневой Нильская в 2009 году получила главную кинематографическую премию РФ — «Золотой орел».