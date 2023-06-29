В СССР была кумиром, а в США — уборщицей: почему звезде «Государственной границы» пришлось вернуться на родину

Людмила Нильская в 80-х годах считалась одной из главных звезд советского кино. Эффектная актриса покорила сердца миллионов поклонников, а ее игра в «Государственной границе», «Песочных часах» и других проектах была высоко оценена и зрителями, и коллегами. Успех преследовал звезду экрана, но в 90-х она решила полностью изменить жизнь и отправилась с мужем в США.

В новой стране Нильская и ее супруг Георгий Исаев открыли автомастерскую. Артистка не смогла заинтересовать иностранных продюсеров, поэтому сначала помогала мужу. А после того, как бизнес начал приносить убытки, перепробовала множество работ: уборщицы, социального работника и других.

Спустя примерно 10 лет звезда экрана узнала, что Исаев ей неверен, и решила вернуться в Москву. Она отказалась от попыток выстроить новую жизнь за границей, а в столице неожиданно поняла, что поклонники до сих пор ее не забыли, и вернулась на съемочную площадку.

В течение многих лет после возвращения Нильская продолжала сниматься. Она приняла участие в десятках фильмов и сериалов, которые, как и ее ранние работы, были тепло приняты публикой.