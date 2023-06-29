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Киноафиша Статьи В СССР была кумиром, а в США — уборщицей: почему звезде «Государственной границы» пришлось вернуться на родину

В СССР была кумиром, а в США — уборщицей: почему звезде «Государственной границы» пришлось вернуться на родину

29 июня 2023 19:30
В СССР была кумиром, а в США — уборщицей: почему звезде «Государственной границы» пришлось вернуться на родину

Звезда экрана дважды полностью меняла свою жизнь.

Людмила Нильская в 80-х годах считалась одной из главных звезд советского кино. Эффектная актриса покорила сердца миллионов поклонников, а ее игра в «Государственной границе», «Песочных часах» и других проектах была высоко оценена и зрителями, и коллегами. Успех преследовал звезду экрана, но в 90-х она решила полностью изменить жизнь и отправилась с мужем в США.

В новой стране Нильская и ее супруг Георгий Исаев открыли автомастерскую. Артистка не смогла заинтересовать иностранных продюсеров, поэтому сначала помогала мужу. А после того, как бизнес начал приносить убытки, перепробовала множество работ: уборщицы, социального работника и других.

Спустя примерно 10 лет звезда экрана узнала, что Исаев ей неверен, и решила вернуться в Москву. Она отказалась от попыток выстроить новую жизнь за границей, а в столице неожиданно поняла, что поклонники до сих пор ее не забыли, и вернулась на съемочную площадку.

В течение многих лет после возвращения Нильская продолжала сниматься. Она приняла участие в десятках фильмов и сериалов, которые, как и ее ранние работы, были тепло приняты публикой.

Фото: кадр из цикла фильмов «Государственная граница» (1980-1988), Unsplash
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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