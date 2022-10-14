Виновного не простила до сих пор: кто заставил звезду СССР опуститься до поломойки

Людмила Нильская построила успешную карьеру в кино, а вот ее личная жизнь не задалась. Актриса по уши влюбилась в женатого мужчину, за что горько поплатилась.

С Борисом Щербаковым она познакомилась во время съемок фильма «Никто не заменит тебя». Первое время влюбленные скрывали свои отношения, однако незамеченной их связь не осталась. В результате актер принял решение ради новой любви оставить жену и маленького сына.

Вскоре об этом узнали в театре, где служил Щербаков и его супруга Татьяна Бронзова. Коллеги решили помешать роману актера с Нильской и принялись стыдить ее за то, что она хочет разрушить чужую семью.

Впрочем, Щербаков остался с женой, сообщив возлюбленной, что им нужно расстаться. Тогда актриса поспешила выскочить замуж за своего поклонника Георгия Исаева. Чувств к нему она не испытывала, а лишь позволяла себя любить.

Долгое время у пары не появлялось детей, однако в 1991 году артистка все же стала матерью, подарив супругу сына Дмитрия. Спустя три года знаменитость и ее муж приняли непростое решение об эмиграции в США. Там Исаев планировал открыть автомастерскую, поскольку на родине его жена осталась без работы в кино, а в театре зарплату постоянно задерживали.

За границей Нильская работала поломойкой, а ее муж так и не смог сделать свой бизнес прибыльным. Тогда он начал все чаще ездить в Россию, где завел себе другую семью. В результате он оставил супругу с 10-летним сыном одну.

Впоследствии Нильская вернулась на родину, но своего бывшего мужа за предательство она так и не простила. Переезд же в Америку знаменитость считает главной ошибкой в своей жизни.