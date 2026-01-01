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Николай Хмелев
Nikolay Khmelyov
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Николай Хмелев
Николай Хмелев
Nikolay Khmelyov
Дата рождения
10 августа 1901
Возраст
44 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
1 ноября 1945
Место рождения
Нижний Новгород, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Конец Санкт-Петербурга
(1927)
7.5
Человек в футляре
(1939)
6.7
Бежин луг
(1937)
Фильмография Николай Хмелев
7.5
Человек в футляре
Chelovek v futlyare
драма, комедия
1939, СССР
6.7
Бежин луг
Bezhin lug
короткометражный, драма
1937, СССР
6.2
Поколение победителей
Pokolenie pobediteley
исторический
1936, СССР
Онлайн
7.6
Конец Санкт-Петербурга
Konets Sankt-Peterburga
драма
1927, СССР
Онлайн
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Новости личной жизни Николай Хмелев
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