Совпадение заставит вздрогнуть: для пяти культовых актеров одна роль стала роковой

Артисты театра и кино в большинстве своем считаются суеверными людьми. Поэтому нередко возникают слухи о злом роке, который навис над некоторыми ролями или фильмами. В черный список попали «Мастер и Маргарита», «Вий» и другие картины. Но оказалось, что странное проклятие будто распространяется и на тех актеров, которые сыграли в своей карьере Ивана Грозного.

Первой жертвой рокового совпадения стал Николай Хмелев. В ноябре 1945 года он репетировал роль царя для спектакля «Трудные годы» во МХАТе. Прямо на сцене у него случился сердечный приступ. Медики, приехавшие на вызов, лишь констатировали его смерть.

Николай Черкасов еще долгое время считал, что едва избежал такой же участи. Актер сыграл Грозного в одноименном фильме 1944 года и в постановке «Великий государь». А уже спустя несколько месяцев за границей Николай попал в ДТП. Еще несколько месяцев он восстанавливал лицо, пострадавшее от осколков стекол.

Отец Михаила Боярского Сергей ответственно готовился к постановке «Смерть Иоанна Грозного». Все репетиции прошли отлично, как и генеральный прогон. Но до премьеры Боярский не дожил: накануне 59-летний актер скоропостижно скончался.

Евгений Евстигнеев успел сыграть царя в фильме «Ермак», прежде чем в 1992 году умер от очередного инфаркта. Премьера картины состоялась через четыре года после его похорон.

Проклятие роли в полной мере ощутил на себе и Александр Михайлов, игравший царя в спектакле «Смерть Ивана Грозного». Актер признавался, что каждая примерка ухудшала его самочувствие. Он даже призывал убрать из названия постановки слово «смерть». Но его не послушались. Однажды на сцене случилась трагедия: у актера произошел разрыв аорты. Лишь чудом Михайлов выжил. После этого спектакль все же переименовали в «Царь Иоанн Грозный».

Надо сказать, что из ряда страшных совпадений были и исключения. Например, Юрию Яковлеву роль царя в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» не только не испортила жизнь, но и принесла популярность и успех.