Вицин отбил у учителя жену: посмотрите, кого не могли поделить две звезды

Говорят, Георгий Вицин был человеком скромным, но это качество не помешало ему разбить чужую семью. Не остановил актера и тот факт, что отбивать жену пришлось у его собственного учителя — народного артиста Николая Хмелева.

Сначала отношения Вицина и Надежды Тополевой, которая была на 16 лет старше, носили дружеский характер. Пара проводила время за совместными прогулками по столице и невинными беседами, но с этого часто и начинаются красивые истории любви.

Когда актриса поняла, что влюбилась, то решила уйти от Хмелева. Обманутый муж не сразу смирился с таким поворотом событий. Он отказывался давать развод, чем мучил и себя, и Тополеву.

И все же супруги развелись, но после этого Вицин так и не позвал артистку под венец. Он женился на Тамаре Мичуриной, но, несмотря на это, всячески заботился о Надежде, которая была его первой любовью.