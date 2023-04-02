Смерть ходила по пятам: эта роль стала для пяти советских артистов роковой

Актерская профессия несет в себе множество рисков. И дело не только в экстремальных и изматывающих съемках, но и в мистической составляющей. Так, роль Ивана Грозного стала роковой для многих актеров. И это трудно назвать совпадением.

Первым пострадавшим от самодержца стал Николай Хмелев, который должен был сыграть царя в спектакле «Трудные годы». Но до премьеры он не дожил — артист скончался во время генеральной репетиции. 44-летнего Хмелева сразил сердечный приступ.

Также роль Грозного стала последней в жизни Евгения Евстигнеева. Он играл в картине «Ермак», а в перерывах между съемками планировал сделать операцию на сердце. Однако Евстигнеева спасти не удалось, а фильм доснимали уже после смерти актера.

Досталось от царя и Александру Михайлову, известному по комедии «Любовь и голуби». В 90-е он играл в постановке «Смерть Ивана Грозного» главную роль. Прямо во время спектакля у Михайлова произошел разрыв аорты, который привел к клинической смерти. К счастью, актера удалось спасти.

В 40-х вышел фильм «Иван Грозный», где главную роль исполнил Николай Черкасов. Через год после выхода картины он попал в аварию и сильно пострадал. Черкасову пришлось провести несколько дней в больнице.

Еще одной «жертвой» царя стал Сергей Боярский, отец Михаила Боярского. Как и Хмелев, он не дожил до премьеры спектакля — 59-летнего актера не стало после генеральной репетиции.