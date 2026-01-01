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Фильмография
Норманд Левек
Normand Lévesque
Киноафиша
Персоны
Норманд Левек
Норманд Левек
Normand Lévesque
Дата рождения
1 января 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Римуски, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Ей нужен хаос
(2008)
Фильмография Норманд Левек
6.1
Ей нужен хаос
Elle veut le chaos
драма
2008, Канада
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