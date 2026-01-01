Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Паке
Marc Paquet
Киноафиша
Персоны
Марк Паке
Марк Паке
Marc Paquet
Дата рождения
1 января 1975
Возраст
51 год
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Ей нужен хаос
(2008)
Фильмография Марк Паке
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2008
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.1
Ей нужен хаос
Elle veut le chaos
драма
2008, Канада
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
