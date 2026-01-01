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Акиэ Намики
Akie Namiki
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Персоны
Акиэ Намики
Акиэ Намики
Akie Namiki
Дата рождения
17 октября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Япония, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Объединенная Красная армия
(2007)
Фильмография Акиэ Намики
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2007
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.9
Объединенная Красная армия
Jitsuroku rengô sekigun: Asama sansô e no michi
драма
2007, Япония
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