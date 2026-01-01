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Фильмография
Моника Квятковска
Monika Kwiatkowska
Киноафиша
Персоны
Моника Квятковска
Моника Квятковска
Monika Kwiatkowska
Дата рождения
10 октября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.9
Иоанна
(2010)
6.9
Замкнутый круг
(2013)
6.6
Город 44
(2014)
Фильмография Моника Квятковска
6.6
Город 44
Miasto 44
драма, исторический, мелодрама
2014, Польша
6.9
Замкнутый круг
Układ zamknięty
триллер
2013, Польша
6.9
Иоанна
Joanna
драма, военный
2010, Польша
6.5
Охранник для дочери
Sara
боевик, криминал, драма
1997, Польша
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