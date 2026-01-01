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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Лайла Робинс
Laila Robins
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Лайла Робинс
Лайла Робинс
Laila Robins
Дата рождения
14 марта 1959
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Сент-Пол, Миннесота, США
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Биография Лайлы Робинс
Родилась 14 марта 1959 года. Сент-Пол, Миннесота, США.
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Популярные фильмы
8.3
Родина
(2011)
8.2
В поле зрения
(2011)
8.1
Пациенты
(2008)
Фильмография Лайлы Робинс
7.6
Переполненная комната
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2023, США
7
Обвиняемые
драма, криминал
2022, США
7.3
Помоги мне, Тодд
драма, комедия, семейный
2022, США
5.5
Уравнитель
боевик, триллер, драма, детектив
2021, США
6.3
Американские истории ужасов
ужасы
2021, США
7.5
Плохой доктор
драма, триллер
2021, США
7.4
Хитрость
драма, криминал
2018, США
7.7
Мистер Мерседес
драма, криминал, триллер
2017, США
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