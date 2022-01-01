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Лайла Робинс
Лайла Робинс
Laila Robins
О персоне
Фильмография
Лайла Робинс
Laila Robins
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Дата рождения
14 марта 1959
Возраст
63 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Сент-Пол, Миннесота, США
Биография Лайлы Робинс
Родилась 14 марта 1959 года. Сент-Пол, Миннесота, США.
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Фильмография Лайлы Робинс
Побочный эффект
криминал, драма, триллер
2013, США
6.0
Женская извращенность
драма
1996, США / Германия
5.0
Невиновный
боевик, криминал, драма
1989, США
6.0
Самолетом, поездом, машиной
комедия, драма
1987, США
7.0
Самолетом, поездом, автомобилем
комедия, приключения, драма
1987, США
7.0
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