О персоне
Фильмография
Мауро Боске
Mauro Bosco
Мауро Боске
Мауро Боске
Mauro Bosco
Дата рождения
12 мая 1938
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Турин, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.1
Сплендор
(1989)
5.8
Пять кукол для августовской луны
(1970)
Фильмография Мауро Боске
7.1
Сплендор
Splendor
драма
1989, Франция / Италия
5.8
Пять кукол для августовской луны
5 bambole per la luna d'agosto
триллер, детектив
1970, Италия
