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Киноафиша Новости Netflix представил первый тизер спин-оффа «Бумажного дома» о Берлине

Netflix представил первый тизер спин-оффа «Бумажного дома» о Берлине

8 февраля 2023 10:24
Netflix представил первый тизер спин-оффа «Бумажного дома» о Берлине

Сериал о «золотых годах» умелого грабителя выйдет на стриминговом сервисе в конце года.

Стрим-сервис Netflix выпустил первый тизер сериала «Берлин», который является спин-оффом популярного криминального шоу «Бумажный дом». Центральные роли в новом шоу сыграли Педро Алонсо («Министерство времени»), Мишель Хеннер («Кухарка из Кастамара»), Бегонья Варгас («Законы границ»), Хулио Пенья Фернандес («Из моего окна») и Тристан Ульоа («Монахиня-воин»).

Сериал посвящен умелому грабителю Андресу де Фоноллосу (Алонсо), который также известен как Берлин. Сюжет будет представлять собой «путешествие по золотым годам славы Андреса, когда он, будучи до безумия влюбленным, совершал дерзкие ограбления по всей Европе». Другие подробности спин-оффа пока неизвестны, однако, судя по новому ролику, Берлин отправиться на охоту за драгоценными камнями, надежно спрятанными в некоем сложном хранилище, модель которого стоит на столе героя.

Постановкой шоу занимаются Джеффри Каупер («Красный дерматин»), Альберт Пинто («Заклятье. Дом 32») и Давид Баррокаль («Белые линии»). Последний также написал сценарий вместе с Алексом Пиной («Причал»), Эстер Мартинес Лобато («Визави : Оазис») и Давидом Оливой («Рай»).

Премьера сериала «Берлин» состоится на Netflix в декабре. Точная дата выхода пока неизвестна.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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