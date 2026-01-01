Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marie Brassard Marie Brassard
Kinoafisha Persons Marie Brassard

Marie Brassard

Marie Brassard

Date of Birth
1 January 1959
Age
67 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress, Writer
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Fantasy hero

Popular Films

Congorama 7.1
Congorama (2006)
Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person 6.9
Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person (2023)
Continental, a Film Without Guns 6.8
Continental, a Film Without Guns (2007)

Filmography

Genre
Year
Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person 6.9
Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person Vampire humaniste cherche suicidaire consentant
Comedy, Drama, Fantasy 2023, Canada
Watch trailer
A Brother's Love 6.7
A Brother's Love La femme de mon frère / A Brother’s Love
Drama 2019, Canada
Vic + Flo Saw a Bear 6.3
Vic + Flo Saw a Bear Vic et Flo ont vu un ours
Drama 2013, Canada
Watch trailer
Vital Signs 6.6
Vital Signs Les signes vitaux
Drama 2009, Canada
Watch trailer
Babine 6.6
Babine Babine
Drama, Fantasy, Adventure 2008, Canada
Continental, a Film Without Guns 6.8
Continental, a Film Without Guns Continental, un film sans fusil
Comedy, Drama 2007, Canada
Congorama 7.1
Congorama Congorama
Comedy, Documentary 2006, Canada / Belgium / France
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more