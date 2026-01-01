Marie Brassard

Menu
Date of Birth
1 January 1959
Age
67 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actress, Writer
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Fantasy hero
Popular Films
7.1
Congorama
(2006)
6.9
Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person
(2023)
6.8
Continental, a Film Without Guns
(2007)
6.9
Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person
Vampire humaniste cherche suicidaire consentant
Comedy, Drama, Fantasy
2023, Canada
Watch trailer
6.7
A Brother's Love
La femme de mon frère / A Brother’s Love
Drama
2019, Canada
6.3
Vic + Flo Saw a Bear
Vic et Flo ont vu un ours
Drama
2013, Canada
Watch trailer
6.6
Vital Signs
Les signes vitaux
Drama
2009, Canada
Watch trailer
6.6
Babine
Babine
Drama, Fantasy, Adventure
2008, Canada
6.8
Continental, a Film Without Guns
Continental, un film sans fusil
Comedy, Drama
2007, Canada
7.1
Congorama
Congorama
Comedy, Documentary
2006, Canada / Belgium / France
