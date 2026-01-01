Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Награды и номинации Юрия Борисова
Оскар 2025
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
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