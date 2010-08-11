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Бруно С.
Бруно С.
Bruno S.
О персоне
Фильмография
Бруно С.
Bruno S.
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Дата рождения
2 июня 1932
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
11 августа 2010
Карьера
Актер, Композитор
Биография Бруно С.
Родился 2 июня 1932 года. Берлин, Германия.
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Фильмография Бруно С.
Строшек
драма, комедия
1976, ФРГ
7.0
Каждый за себя, а Бог против всех
биография, исторический, драма
1974, ФРГ
6.0
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