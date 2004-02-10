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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Михаэль Крёхер
Michael Kroecher
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Персоны
Михаэль Крёхер
Михаэль Крёхер
Michael Kroecher
Дата рождения
1 января 1912
Возраст
92 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
10 февраля 2004
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
7.2
Каждый за себя, а Бог против всех
(1974)
6.8
Призрак любви
(1981)
Фильмография Михаэль Крёхер
6.8
Призрак любви
Fantasma d’amore
драма, ужасы, криминал
1981, Франция / Италия / ФРГ / Монако
7.2
Каждый за себя, а Бог против всех
Jeder für sich und Gott gegen alle
биография, исторический, драма
1974, ФРГ
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