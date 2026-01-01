Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Петрова
Maria Petrova
Киноафиша
Персоны
Мария Петрова
Мария Петрова
Maria Petrova
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.1
Княжна из хрущёвки
(2013)
5.9
Аве
(2011)
Фильмография Мария Петрова
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2013
2011
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
1
Сценарист
1
6.1
Княжна из хрущёвки
комедия, мелодрама
2013, Россия
5.9
Аве
Avé
драма
2011, Болгария
