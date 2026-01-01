Мария Петрова

Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов

Даже Хюррем попросила бы добавки: масленичная альтернатива блинчикам с турецким акцентом — рецепт от шеф-повара

«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)

Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис

«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)

Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего

«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест

В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»

В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8

«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»