Мария Петрова Maria Petrova
Киноафиша Персоны Мария Петрова

Мария Петрова

Maria Petrova

Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Княжна из хрущёвки 6.1
Княжна из хрущёвки (2013)
Аве 5.9
Аве (2011)

Фильмография Мария Петрова

Жанр
Год
Княжна из хрущёвки 6.1
Княжна из хрущёвки
комедия, мелодрама 2013, Россия
Аве 5.9
Аве Avé
драма 2011, Болгария
