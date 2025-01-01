Меню
Награды и номинации Бренда Ваккаро

Brenda Vaccaro
Награды и номинации Бренда Ваккаро
Оскар 1976 Оскар 1976
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1976 Золотой глобус 1976
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1970 Золотой глобус 1970
Лучшая актриса второго плана
Номинант
 Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974 Primetime Emmy Awards 1974
Best Supporting Actress in Comedy-Variety, Variety or Music
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991 Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976 Primetime Emmy Awards 1976
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
