Бренда Ваккаро
Награды
Награды и номинации Бренда Ваккаро
Brenda Vaccaro
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Бренда Ваккаро
Оскар 1976
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1976
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Золотой глобус 1970
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Most Promising Newcomer - Female
Номинант
Primetime Emmy Awards 1974
Best Supporting Actress in Comedy-Variety, Variety or Music
Победитель
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1991
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1976
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
