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Фильмография
Курт Крюгер
Kurt Krüger
Киноафиша
Персоны
Курт Крюгер
Курт Крюгер
Kurt Krüger
Дата рождения
23 июля 1916
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
12 июля 2006
Место рождения
Михендорф, Германия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.5
Только ваш
(1948)
6.6
Я больше не верю в любовь
(1954)
Фильмография Курт Крюгер
6.6
Я больше не верю в любовь
Non credo più all'amore (La paura)
драма
1954, Италия
7.5
Только ваш
Unfaithfully Yours
мюзикл, мелодрама, комедия
1948, США
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