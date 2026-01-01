Оповещения от Киноафиши
Алан Рид
Alan Reed
Дата рождения
20 августа 1907
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
14 июня 1977
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Актер озвучки
Популярные фильмы
8.1
Леди и бродяга
(1955)
7.7
Почтальон всегда звонит дважды
(1946)
7.3
Вива, Сапата!
(1952)
Фильмография Алан Рид
8.1
Леди и бродяга
Lady and the Tramp
анимация, семейный, мюзикл, мелодрама
1955, США
7.3
Вива, Сапата!
Viva Zapata!
исторический, вестерн
1952, США
7.7
Почтальон всегда звонит дважды
The Postman Always Rings Twice
криминал, нуар, триллер, драма
1946, США
6.2
Дни славы
Days of Glory
мелодрама, драма, военный
1944, США
В нулевые эта мелодия была на рингтонах у всех: зачем бруталы в «Спецназе» танцевали под «Боби Боба»
Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO
«Это прекрасное расширение каста»: кинокритик оценил шансы «Холопа 3» повторить миллиардный успех первых двух частей
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
