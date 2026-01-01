Оповещения от Киноафиши
Алан Рид Alan Reed
Киноафиша Персоны Алан Рид

Алан Рид

Alan Reed

Дата рождения
20 августа 1907
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
14 июня 1977
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Романтический герой, Драматический актёр, Актер озвучки

Популярные фильмы

Леди и бродяга 8.1
Леди и бродяга (1955)
Почтальон всегда звонит дважды 7.7
Почтальон всегда звонит дважды (1946)
Вива, Сапата! 7.3
Вива, Сапата! (1952)

Фильмография Алан Рид

Жанр
Год
Леди и бродяга 8.1
Леди и бродяга Lady and the Tramp
анимация, семейный, мюзикл, мелодрама 1955, США
Смотреть трейлер
Вива, Сапата! 7.3
Вива, Сапата! Viva Zapata!
исторический, вестерн 1952, США
Почтальон всегда звонит дважды 7.7
Почтальон всегда звонит дважды The Postman Always Rings Twice
криминал, нуар, триллер, драма 1946, США
Дни славы 6.2
Дни славы Days of Glory
мелодрама, драма, военный 1944, США
