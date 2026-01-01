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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Моника Жиради
Miquette Giraudy
Киноафиша
Персоны
Моника Жиради
Моника Жиради
Miquette Giraudy
Дата рождения
9 февраля 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ницца, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.4
Долина
(1972)
Фильмография Моника Жиради
6.4
Долина
Vallée, La
драма, боевик
1972, Франция
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