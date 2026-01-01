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Моника Жиради Miquette Giraudy
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Моника Жиради

Miquette Giraudy

Дата рождения
9 февраля 1953
Возраст
73 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Ницца, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Долина 6.4
Долина (1972)

Фильмография Моника Жиради

Долина 6.4
Долина Vallée, La
драма, боевик 1972, Франция
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