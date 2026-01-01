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Мишель Готар Michael Gothard
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Мишель Готар

Michael Gothard

Дата рождения
24 июня 1939
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
2 декабря 1992
Место рождения
Лондон, Великобритания
Актерское амплуа
Герой боевиков, Драматический актёр, Фантастический герой

Популярные фильмы

Дьяволы 7.8
Дьяволы (1971)
Только для твоих глаз 6.7
Только для твоих глаз (1981)
Долина 6.4
Долина (1972)

Фильмография Мишель Готар

Жизненная сила 6.2
Жизненная сила Lifeforce
фантастика, детектив, боевик, ужасы 1985, Великобритания / США
Только для твоих глаз 6.7
Только для твоих глаз For your eyes only
боевик, триллер, приключения 1981, Великобритания / США
Долина 6.4
Долина Vallée, La
драма, боевик 1972, Франция
Дьяволы 7.8
Дьяволы The Devils
исторический, драма 1971, Великобритания
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