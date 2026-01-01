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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Мишель Готар
Michael Gothard
Киноафиша
Персоны
Мишель Готар
Мишель Готар
Michael Gothard
Дата рождения
24 июня 1939
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
2 декабря 1992
Место рождения
Лондон, Великобритания
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.8
Дьяволы
(1971)
6.7
Только для твоих глаз
(1981)
6.4
Долина
(1972)
Фильмография Мишель Готар
6.2
Жизненная сила
Lifeforce
фантастика, детектив, боевик, ужасы
1985, Великобритания / США
6.7
Только для твоих глаз
For your eyes only
боевик, триллер, приключения
1981, Великобритания / США
6.4
Долина
Vallée, La
драма, боевик
1972, Франция
7.8
Дьяволы
The Devils
исторический, драма
1971, Великобритания
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