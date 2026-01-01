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Miquette Giraudy
Miquette Giraudy
Kinoafisha
Persons
Miquette Giraudy
Miquette Giraudy
Miquette Giraudy
Date of Birth
9 February 1953
Age
73 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress
,
Action heroine
Popular Films
6.4
La vallée
(1972)
Filmography
6.4
La vallée
Vallée, La
Drama, Action
1972, France
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