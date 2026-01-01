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Miquette Giraudy Miquette Giraudy
Kinoafisha Persons Miquette Giraudy

Miquette Giraudy

Miquette Giraudy

Date of Birth
9 February 1953
Age
73 years old
Zodiac sign
Aquarius
Actor type
Dramatic actress, Action heroine

Popular Films

La vallée 6.4
La vallée (1972)

Filmography

La vallée 6.4
La vallée Vallée, La
Drama, Action 1972, France
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