Донской казак Степан Разин поклялся отомстить боярам за своих замученных пытками друзей. Возглавив восставших крестьян, он становится предводителем целого войска. Со всей земли русской стекаются к нему униженные и оскорбленные.Царь Алексей обеспокоен растущей силой атамана. Церковь предает анафеме Степана, собравшегося в поход на Москву. Регулярным царским войскам удается остановить отряды повстанцев у стен Симбирска.Сподвижники гибнут, а сам атаман схвачен. Тяжелые пытки не сломили волю Разина.

