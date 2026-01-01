Оповещения от Киноафиши
Степан Разин

Степан Разин

Stepan Razin 18+
О фильме

Донской казак Степан Разин поклялся отомстить боярам за своих замученных пытками друзей. Возглавив восставших крестьян, он становится предводителем целого войска. Со всей земли русской стекаются к нему униженные и оскорбленные.Царь Алексей обеспокоен растущей силой атамана. Церковь предает анафеме Степана, собравшегося в поход на Москву. Регулярным царским войскам удается остановить отряды повстанцев у стен Симбирска.Сподвижники гибнут, а сам атаман схвачен. Тяжелые пытки не сломили волю Разина.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1939
Премьера в мире 9 февраля 1939
Дата выхода
9 февраля 1939 Россия
Производство Мосфильм
Другие названия
Stepan Razin, Stenjka Razin, Stenka Razin, Stepan Rasin, Valahol a Volga mentén, Степан Разин
Режиссер
Иван Правов
Ольга Преображенская
В ролях
Андрей Абрикосов
Андрей Абрикосов
Владимир Гардин
Сергей Петров
Михаил Жаров
Михаил Жаров
Рейтинг фильма

6.1
10 голосов
6.1 IMDb
Отзывы о фильме

