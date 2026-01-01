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Награды и номинации Ян Кадар

Ján Kadár
Награды и номинации Ян Кадар
Каннский кинофестиваль 1965 Каннский кинофестиваль 1965
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
 Золотая пальмовая ветвь
Номинант
ММКФ 1963 ММКФ 1963
Фильм
Победитель
Фильм
Победитель
Гран При
Номинант
 Гран При
Номинант
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