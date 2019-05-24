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Киноафиша Рецензии «Игрища престолов»: Рецензия Киноафиши

«Игрища престолов»: Рецензия Киноафиши

24 мая 2019 00:00
«Игрища престолов»: Рецензия Киноафиши

Ксения Реутова о пародии на самый эпичный сериал нашего поколения.

Пухлый бородатый король, списанный с Роберта Баратеона, рассылает из замка Кингшир приглашения на «Сгиньфест 3000» — вечеринку, которая на самом деле должна обернуться резнёй. «Как геноцид, но без евреев», — ёмко формулирует одна из приглашённых. Король хочет уничтожить всех потенциальных противников до того, как они начнут плести против него интриги. В числе гостей — благородное семейство северянина Педдарда Сторка, охраняющий Стену бастард Джон Сыкин Сын и его лучший друг Хам Фарли, прибывшая из южных земель пепельная блондинка Дениз Драконья Шкура вместе с брутальным спутником, а также — неожиданно — три сестры Кардушьян и Каканье Уэст. В самом замке прямо под носом у мужа прелюбодействует с родным братом и его искусственной рукой королева Мерзея. Иногда она не прочь приласкать и сына Жопфри, но тот обычно вовремя уворачивается и убегает играть со своим арбалетом.

Если вы сумели продраться через этот список исковерканных имён, то, возможно, заметили, что рядом с ними нет скобок с фамилиями актёров, играющих названных персонажей. А всё потому, что указывать их бессмысленно: в команде фильма нет не то что больших звёзд, а даже мало-мальски известных личностей. Вдумчивого зрителя это уже должно серьёзно насторожить.

«Игрища престолов»: Рецензия Киноафиши
«Игрища престолов»

Завершившийся на днях сериал «Игра престолов» — идеальный материал для пародии: достаточно посмотреть на количество порожденных им интернет-мемов. Для сценаристов с комедийным даром просторы открываются необъятные. Тем удивительнее путь, который выбрали создатели «Игрищ». Они взяли из популярнейшего телешоу в истории телевидения лишь фактуру, наполнив её самым низкопробным юмором, который только можно себе вообразить.

Ближайший аналог — программа вымышленных канадских комиков Терренса и Филиппа из сериала «Южный парк». «Игрища» — такой же нескончаемый поток публичных пуков, сдернутых штанов и небрежно сымитированных половых актов. В трейлере, помнится, многообещающе махал крыльями ворон. Увы, в самом фильме воспарить выше сортира у авторов никак не получается. Короля Роберта мучают газы, а на голову Визерису вместо чана с золотом выливают горшок с нечистотами.

Собственно, почти всё то же самое можно было бы разыграть и без мечей, арбалетов, меховых накидок и длинных платьев — какая разница, в каком костюме герой садится на толчок? Временами кажется, что люди, писавшие сценарий и снимавшие это кино, и вовсе не смотрели «Игру престолов», а просто решили для хайпа использовать набор растиражированных в медиа визуальных образов.

Это ощущение усиливается после того, как в кадре появляется центральный объект этой якобы пародии — и вы ни за что не угадаете, как его зовут. К сериалу по книгам Джорджа Р. Р. Мартина он не имеет никакого отношения, и чтобы вписать его в общую канву, приходится даровать ему титул «лорда Рыжее Трепло». Персонаж действительно рыжеволос, а ещё амбициозен, заносчив и говорлив. Он приписывает себе строительство Стены, шутит про кисок и обещает сделать своё государство снова великим. Да-да, угадали. Перед вами Дональд Трамп. Шутки о нём точно так же не отличаются ни остроумием, ни изяществом, но сразу понятно, что эта фигура вызывает у создателей фильма куда больший энтузиазм, чем все обитатели Вестероса вместе взятые.

Поскольку многие реплики в диалогах основаны на игре слов, переводчики по мере сил стараются их адаптировать. Там, где это невозможно, они придумывают свои варианты. То одна из сестёр Кардушьян вдруг восхищённо произносит: «Здесь так красиво, я перестаю дышать», то в качестве пыточной меры одному из героев советуют «пересмотреть все сериалы про ментов». Возможно, «Игрища» мог бы частично спасти полноценный дубляжный «ремонт» — создание на русском языке альтернативной сценарной версии, наложенной на оригинал. Но заниматься этим некому, да и, пожалуй, незачем. Лучше подождать, пока кто-то более одарённый не выпустит нормальную пародию. А эта должна отправиться в то место, которое её авторам дороже всего. В унитаз.

Ксения Реутова

Ксения Реутова
Ксения Реутова
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