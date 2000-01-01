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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Фильмография
Ода Бриан
Aude Briant
Киноафиша
Персоны
Ода Бриан
Ода Бриан
Aude Briant
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.4
Воспоминание о прекрасном
(2001)
6.2
Горячее сердце
(2025)
Фильмография Ода Бриан
6.2
Горячее сердце
Les braises
драма
2025, Франция / Бельгия
7.4
Воспоминание о прекрасном
Se souvenir des belles choses
мелодрама, драма
2001, Франция
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