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Ода Бриан Aude Briant
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Ода Бриан

Aude Briant

Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Воспоминание о прекрасном 7.4
Воспоминание о прекрасном (2001)
Горячее сердце 6.2
Горячее сердце (2025)

Фильмография Ода Бриан

Горячее сердце 6.2
Горячее сердце Les braises
драма 2025, Франция / Бельгия
Воспоминание о прекрасном 7.4
Воспоминание о прекрасном Se souvenir des belles choses
мелодрама, драма 2001, Франция
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