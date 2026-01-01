Оповещения от Киноафиши
Дата рождения
7 августа 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Перт, Австралия
Рост
180 см
Цвет глаз
зелёный
Актерское амплуа
Путешественник, Герой боевиков, Драматический актёр

Фильмография Меган Гэйл

Жанр
Год
Безумный Макс: Дорога ярости 8
Безумный Макс: Дорога ярости Mad Max: Fury Road
приключения, боевик 2015, Австралия / США
Смотреть трейлер Рецензия
Искатель воды 7
Искатель воды The Water Diviner
драма 2014, Австралия / Турция / США
Смотреть трейлер
Я тоже тебя люблю 6.5
Я тоже тебя люблю I Love You Too
комедия 2010, Австрия
Смотреть трейлер
