Меган Гэйл
Megan Gale
Меган Гэйл
Меган Гэйл
Megan Gale
Дата рождения
7 августа 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Перт, Австралия
Рост
180 см
Цвет глаз
зелёный
Актерское амплуа
Путешественник, Герой боевиков, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.0
Безумный Макс: Дорога ярости
(2015)
7.0
Искатель воды
(2014)
6.5
Я тоже тебя люблю
(2010)
Фильмография Меган Гэйл
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Год
Все
2015
2014
2010
Все
Фильмы
Актриса
8
Безумный Макс: Дорога ярости
Mad Max: Fury Road
приключения, боевик
2015, Австралия / США
Смотреть трейлер
Рецензия
7
Искатель воды
The Water Diviner
драма
2014, Австралия / Турция / США
Смотреть трейлер
6.5
Я тоже тебя люблю
I Love You Too
комедия
2010, Австрия
Смотреть трейлер
