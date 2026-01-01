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О персоне
Фильмография
Наташа Яровенко
Natasha Yarovenko
Киноафиша
Персоны
Наташа Яровенко
Наташа Яровенко
Natasha Yarovenko
Дата рождения
23 июля 1979
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
4.3
Афтершок
(2012)
Фильмография Наташа Яровенко
4.3
Афтершок
Aftershock
ужасы, триллер
2012, США / Чили
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