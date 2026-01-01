Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды
Марта Файнс
Martha Fiennes
Киноафиша
Персоны
Марта Файнс
Марта Файнс
Martha Fiennes
Дата рождения
5 февраля 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Популярные фильмы
7.4
Онегин
(1998)
6.1
Хромофобия
(2005)
Фильмография Марта Файнс
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2005
1998
Все
2
Фильмы
2
Сценарист
1
Режиссер
2
6.1
Хромофобия
Chromophobia
драма
2005, Великобритания / Франция / США
7.4
Онегин
Onegin
драма
1998, США / Великобритания
Новости личной жизни Марта Файнс
