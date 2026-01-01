Оповещения от Киноафиши
Марта Файнс Martha Fiennes
Киноафиша Персоны Марта Файнс

Марта Файнс

Martha Fiennes

Дата рождения
5 февраля 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист

Популярные фильмы

Онегин 7.4
Онегин (1998)
Хромофобия 6.1
Хромофобия (2005)

Фильмография Марта Файнс

Жанр
Год
Хромофобия 6.1
Хромофобия Chromophobia
драма 2005, Великобритания / Франция / США
Онегин 7.4
Онегин Onegin
драма 1998, США / Великобритания
