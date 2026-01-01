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Фильмография
Этторе Басси
Ettore Bassi
Киноафиша
Персоны
Этторе Басси
Этторе Басси
Ettore Bassi
Дата рождения
16 апреля 1970
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Бари, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.3
Комиссар Рекс
(2008)
0.0
Красная дверь
(2017)
Фильмография Этторе Басси
Красная дверь
криминал, триллер, детектив
2017, Италия
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.3
Комиссар Рекс
драма, криминал
2008, Италия
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