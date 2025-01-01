Меню
Киноафиша Персоны Валерия Бруни-Тедески Награды

Награды и номинации Валерия Бруни-Тедески

Valeria Bruni Tedeschi
Награды и номинации Валерия Бруни-Тедески
Каннский кинофестиваль 2007 Каннский кинофестиваль 2007
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022 Каннский кинофестиваль 2022
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
 Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013 Каннский кинофестиваль 2013
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004 Венецианский кинофестиваль 2004
Best Actress
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1999 Венецианский кинофестиваль 1999
Best Actress
Победитель
ММКФ 2003 ММКФ 2003
Золотой Святой Георгий
Номинант
