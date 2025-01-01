Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Валерия Бруни-Тедески
Награды
Награды и номинации Валерия Бруни-Тедески
Valeria Bruni Tedeschi
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Валерия Бруни-Тедески
Каннский кинофестиваль 2007
«Особый взгляд» — специальный приз жюри
Победитель
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Квир-пальма
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2004
Best Actress
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1999
Best Actress
Победитель
ММКФ 2003
Золотой Святой Георгий
Номинант
Джеймс в финале станет совсем другим человеком: все спойлеры к следующим сезонам «Макстон-холла» есть в книгах
Основана ли «Алиса в Стране чудес» на реальной девочке: такого в детском фильме не покажут
Зрители думали, что это конец: почему Годзилла не убил Конга в последней битве?
В чем Бикович круче Деппа? Что не так с котом? Сравниваем российскую «Алису в Стране чудес» с шедевральными фильмами Бертона
Завидуй, «Игра престолов»: у этих 5 фэнтези-сериалов каждый новый сезон круче предыдущего – признали и фанаты, и критики
Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет
Лишь один фильм XXI века Нолан любит настолько, что готов пересматривать каждый год: в России комедию считают «сортирной»
«Ближе к всех к оригиналу»: «Август» с Безруковым переплюнул «В августе 44-го» — сравнения с «Ночным дозором» были неспроста
Джин-Ву, транс и самый сильный солдат: 3 сезон «Поднятия уровня» обязан исправить одну из главных ошибок манхвы
Две крепости в фильмах «Властелин колец» совсем не такие как у Толкина: Джексон специально поменял канон, но фанаты возмущаются зря
Насмешки вместо слез: Гибель Ибрагима – один из самых жутких моментов «Великолепного века», но россиянам его не жаль от слова совсем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667