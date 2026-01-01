Оповещения от Киноафиши
Мауро Лима
Mauro Lima
Мауро Лима
Mauro Lima
Дата рождения
18 октября 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Композитор
Популярные фильмы
7.2
Меня зовут не Джонни
(2008)
7.0
Жуан, или Маэстро
(2017)
Фильмография Мауро Лима
Жанр
Все
Биография
Драма
Год
Все
2017
2008
Все
2
Фильмы
2
Сценарист
2
Режиссер
2
7
Жуан, или Маэстро
A Paixão Segundo João
биография, драма
2017, Бразилия
7.2
Меня зовут не Джонни
Meu Nome Não É Johnny
драма
2008, Бразилия
Рецензия
Новости о Мауро Лима
