Жуан, или Маэстро, 2017

«Жуан или Маэстро» – новая музыкальная драма от бразильского кинематографиста Мауро Лима, автора байопика «Тим Майа» и комедийной драмы «Короли и мыши». Одну из главных ролей исполнил сам пианист и дирижер Жуан Карлос Мартинс. Также в фильме сыграли Родриго Пандолфо («Моя мама – часть семьи» 1и 2 части), Алешандре Неру (сериал «Империя»), Дэви Камполонго, Жуан Педро Германо и другие.
Кино-посвящение рассказывает об известном пианисте Жоао Карлос Мартинсе. Он прославился как гений, виртуозно играющий на фортепиано. Но травма руки, а затем и болезнь лишают его любимого дела и кардинально меняют жизнь, спасти которую может только…музыка.
- Фильм был представлен в рамках конкурсной программы 3-го Фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE OF ARTS, где Родриго Пандольфо получил награду за лучшую мужскую роль
Уникальная история пианиста Жоау Карлос Мартинс, основанная на реальных событиях, от известного в Италии продюсера и режиссёра Мауро Лима. Жоау Карлос Мартинс считался вундеркиндом, получив международную известность виртуозной игрой на фортепиано. Но из-за болезни он вынужден оставить карьеру музыканта. Начинается совсем другая, далёкая от праведности жизнь, из которой Мартинса вытягивает музыка. Даже одной рукой он творит чудеса.