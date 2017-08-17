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Жуан, или Маэстро
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A Paixão Segundo João

Жуан, или Маэстро, 2017

2017 / Бразилия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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«Жуан или Маэстро» – новая музыкальная драма от бразильского кинематографиста Мауро Лима, автора байопика «Тим Майа» и комедийной драмы «Короли и мыши». Одну из главных ролей исполнил сам пианист и дирижер Жуан Карлос Мартинс. Также в фильме сыграли Родриго Пандолфо («Моя мама – часть семьи» 1и 2 части),  Алешандре Неру (сериал «Империя»), Дэви Камполонго, Жуан Педро Германо и другие.

Кино-посвящение рассказывает об известном пианисте Жоао Карлос Мартинсе. Он прославился как гений, виртуозно играющий на фортепиано. Но травма руки, а затем и болезнь лишают его любимого дела и кардинально меняют жизнь, спасти которую может только…музыка.

- Фильм был представлен в рамках конкурсной программы 3-го Фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE OF ARTS, где Родриго Пандольфо получил награду за лучшую мужскую роль

Уникальная история пианиста Жоау Карлос Мартинс, основанная на реальных событиях, от известного в Италии продюсера и режиссёра Мауро Лима. Жоау Карлос Мартинс считался вундеркиндом, получив международную известность виртуозной игрой на фортепиано. Но из-за болезни он вынужден оставить карьеру музыканта. Начинается совсем другая, далёкая от праведности жизнь, из которой Мартинса вытягивает музыка. Даже одной рукой он творит чудеса.

7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 17 августа 2017
Возраст 18+
Режиссер
Мауро Лима
В ролях
Алешандре Неру
Дэви Камполонго
Жуан Педро Германо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жуан, или Маэстро 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Иранский фильм «Желтый» победил на Фестивале мотивационного кино BRIDGE of ARTS 27 августа в День российского кино завершился 3-ий фестиваль мотивационного кино и спорта  BRIDGE of ARTS, который стартовал в Ростове 23 числа. Главный приз основного конкурса взял фильм
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29 августа 2017 19:23
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