Жуан, или Маэстро, 2017

«Жуан или Маэстро» – новая музыкальная драма от бразильского кинематографиста Мауро Лима, автора байопика «Тим Майа» и комедийной драмы «Короли и мыши». Одну из главных ролей исполнил сам пианист и дирижер Жуан Карлос Мартинс. Также в фильме сыграли Родриго Пандолфо («Моя мама – часть семьи» 1и 2 части), Алешандре Неру (сериал «Империя»), Дэви Камполонго, Жуан Педро Германо и другие.

Кино-посвящение рассказывает об известном пианисте Жоао Карлос Мартинсе. Он прославился как гений, виртуозно играющий на фортепиано. Но травма руки, а затем и болезнь лишают его любимого дела и кардинально меняют жизнь, спасти которую может только…музыка.