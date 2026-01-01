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Нурит Кон
Nurith Cohn
Киноафиша
Персоны
Нурит Кон
Нурит Кон
Nurith Cohn
Карьера
Актриса, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
Желтый платочек счастья
(2008)
6.6
Диагональ слона
(1984)
Фильмография Нурит Кон
7.2
Желтый платочек счастья
Yellow Handkerchief
драма, мелодрама
2008, США
Смотреть трейлер
6.6
Диагональ слона
La diagonale du fou
драма, спорт, триллер
1984, Франция / Лихтенштейн / Швейцария
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