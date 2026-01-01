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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Назим Туляходжаев
Nazim Tulyahodzhayev
Киноафиша
Персоны
Назим Туляходжаев
Назим Туляходжаев
Nazim Tulyahodzhayev
Дата рождения
4 января 1951
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.2
Вельд
(1987)
4.9
Шакалы
(1989)
0.0
Мой старший брат
(1976)
Фильмография Назим Туляходжаев
Адолат
Adolat
драма, детектив
2025, Узбекистан
Esimda yo‘q
Esimda yôq
комедия
2023, Узбекистан
4.9
Шакалы
Shakaly
криминал, боевик
1989, СССР
6.2
Вельд
Veld
фантастика
1987, СССР
Мой старший брат
Moy starshiy brat
мелодрама
1976, СССР
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