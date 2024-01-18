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Esimda yo‘q
Esimda yo‘q
Esimda yôq
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
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Страна
Узбекистан
Год выпуска
2023
Премьера в мире
18 января 2024
Дата выхода
18 января 2024
Узбекистан
Другие названия
Esimda yôq
Режиссер
Nugzar Namozali
В ролях
Малика Ибрахимова
Раджаб Адашев
Назим Туляходжаев
Все актеры и съемочная группа
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