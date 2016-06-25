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Фильмография
Моника Дзенисевич-Ольбрыхска
Monika Dzienisiewicz-Olbrychska
Киноафиша
Персоны
Моника Дзенисевич-Ольбрыхска
Моника Дзенисевич-Ольбрыхска
Monika Dzienisiewicz-Olbrychska
Дата рождения
23 апреля 1939
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
25 июня 2016
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Pan Olbrychski
(2025)
7.2
Структура кристалла
(1969)
7.1
Иллюминация
(1973)
Фильмография Моника Дзенисевич-Ольбрыхска
7.2
Pan Olbrychski
Pan Olbrychski
документальный
2025, Польша
7.1
Иллюминация
Iluminacja
драма
1973, Польша
7.2
Структура кристалла
Struktura krysztalu
драма
1969, Польша
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