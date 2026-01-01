Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убить Билла: Кровавое дело целиком»
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Фильмография
Адам Дембский
Adam Debski
Киноафиша
Персоны
Адам Дембский
Адам Дембский
Adam Debski
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.2
Структура кристалла
(1969)
Фильмография Адам Дембский
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1969
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.2
Структура кристалла
Struktura krysztalu
драма
1969, Польша
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