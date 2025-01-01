Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?

Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени

Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике

Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)

Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала

За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы

Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы

«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной

Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку

Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов