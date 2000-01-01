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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Фильмография
Мишель Вэлли
Michele Valley
Киноафиша
Персоны
Мишель Вэлли
Мишель Вэлли
Michele Valley
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
7.1
Клык
(2009)
7.0
Утренний патруль
(1987)
Фильмография Мишель Вэлли
7.1
Клык
Kynodontas / Dogtooth
драма
2009, Греция
Смотреть трейлер
7
Утренний патруль
Proini peripolos
фантастика
1987, Греция
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