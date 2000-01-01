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Мишель Вэлли Michele Valley
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Мишель Вэлли

Michele Valley

Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой

Популярные фильмы

Клык 7.1
Клык (2009)
Утренний патруль 7.0
Утренний патруль (1987)

Фильмография Мишель Вэлли

Клык 7.1
Клык Kynodontas / Dogtooth
драма 2009, Греция
Смотреть трейлер
Утренний патруль 7
Утренний патруль Proini peripolos
фантастика 1987, Греция
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