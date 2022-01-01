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Утренний патруль
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Утренний патруль, 1987

1987 / Греция
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12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

Женщина бредет по брошенному городу. Никто ей не может дать ответ на вопрос о том, что здесь произошло… Она не помнит своё имя, куда и зачем идет, где её корни. Сколько бы она не искала, ответа не найти. Лишь обрывки воспоминаний и снов дают ей надежду и силы жить…выживать, совсем одной, в загадочном, покинутом людьми месте. Улицы пусты, двери чужих домов распахнуты, в кинотеатре показывают старые фильмы… Но эта видимая тишина обманчива, вымерший город живет своей собственной жизнью. Стоит лишь отвлечься, и попадешь в ловушку или Утренний Патруль уничтожит тебя…

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 8 октября 1987
Возраст 16+
Режиссер
Никос Николаидис
В ролях
Мишель Вэлли
Такис Спиридакис
Лиана Хатзи
Панос Танасолис
Никос Хатцис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Утренний патруль 2 постера
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саундтрек фильма Утренний патруль
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