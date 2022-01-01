Утренний патруль, 1987

Женщина бредет по брошенному городу. Никто ей не может дать ответ на вопрос о том, что здесь произошло… Она не помнит своё имя, куда и зачем идет, где её корни. Сколько бы она не искала, ответа не найти. Лишь обрывки воспоминаний и снов дают ей надежду и силы жить…выживать, совсем одной, в загадочном, покинутом людьми месте. Улицы пусты, двери чужих домов распахнуты, в кинотеатре показывают старые фильмы… Но эта видимая тишина обманчива, вымерший город живет своей собственной жизнью. Стоит лишь отвлечься, и попадешь в ловушку или Утренний Патруль уничтожит тебя…